В Україні підвищили мінімальну зарплату: усі подробиці

В Україні з 1 січня 2019 року мінімальну зарплату підвищили з 3723 до 4173 грн. Всі працюючі на повний день українці повинні отримувати не менше зазначеної суми.

Про це йдеться у бюджеті країни на 2019-й. Так, згідно даних офіційної статистики, кожен п’ятий офіційного працюючий українець заробляє менше 4 тис. грн. В результаті розмір збільшення для них становитиме від 173 до 450 грн (за умови, що вони залишаться з мінімалкою).

Однак у показниках середньої зарплати цього всього лише сповільнить падіння порівняно з минулим місяцем. Так, через річних виплат, новорічних премій щорічно середня зарплата в січні (тільки за один місяць) збільшується на 15-18%.



Для прикладу, у грудні 2016-го середня зарплата збільшилася на 17%, в грудні 2017-го — на 15%. Але так як такий стрибок пояснюється разовими виплатами, вже в січні відбувається “відкат”. У першому місяці 2017-го середні зарплати порівняно з груднем знизилися на 7%, а в січні 2018-го порівняно з груднем попереднього року падіння склало 14%.