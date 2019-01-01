Повінь – зміна системи

Menu
Close

Тіло в п’яти валізах: у справі Хашогги з’явилося важливе відеодоказ

01.01.2019

Тело в пяти чемоданах: в деле Хашогги появилось важное видеодоказательство

Турецькі ЗМІ показали відео, де, передбачувано, знятий момент транспортування тіла вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашогги.

Це відбувалося через дві години після запланованого часу вбивства Хашогги. Резиденція розташована недалеко від консульства, в якому він зник.

Зазначимо, всі останки Хашогги досі не виявлені.

Нагадаємо, Джамаль Хашогги — колумніст американського видання The Washington Post, який виступав з критикою саудівського уряду і наслідного принца Мохаммеда.

Він пропав 2 жовтня в Туреччині після того, як увійшов у будівлю саудівського консульства в Стамбулі. Пізніше з’ясувалося, що він був жорстоко убитий на території диппредставництва.

Читайте також:   Пролетів під проводами: мережі вразили неймовірні відео з українським літаком-гігантом
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *