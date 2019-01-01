В Україні різко підвищили ряд штрафів: кого і як покарають

В Україні з 1 січня 2019 року значно підвищили штрафи для роботодавців. Приміром, якщо в 2018-му за неоформленого працівника платили 111 690 тис. грн, в цьому році розмір санкцій збільшиться до 125 тис. 190 грн.

Якщо не оплачувати додаткову роботу: ввечері, на вихідних, роботодавець в 2018 році ризикує заплатити штраф у розмірі 32 тис. 230 грн, а в 2019-му – 41 тис. 730 грн. За затримку заробітної плати в 2018 році передбачено покарання у розмірі 11 тис. 169 грн, а в 2019-му – 12 тис. 519 грн.

Зазначимо, головна причина, по якій роботодавці відмовляються оформляти співробітників, – спроба заощадити на податках. При “білій” зарплаті в 15 тис. грн необхідно заплатити 6,2 тис. грн державі. Ці гроші йдуть на пенсії, ремонт доріг, зарплати бюджетників, армію і т. д.

Як показують дані ГФС, багато роботодавців відмовляються оформляти співробітника і таким чином економлять на зарплатах. Причому це не завжди ті підприємства, які дійсно не можуть заплатити. Згідно з інформацією Міністерства соцполітики, 84 тисячі керівників офіційно встановили собі мінімальну зарплату. А інше, швидше за все, просто отримують в конверті. При цьому середня зарплата в 75% підприємств – менше 4 тисяч гривень.