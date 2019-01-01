Невідомий з ножем влаштував різанину в метро Манчестера: поранено три людини

Три людини отримали поранення в результаті нападу озброєного ножем чоловіка на вокзалі Манчестера. Про це повідомляє Reuters з посиланням на транспортну поліцію Великобританії.

“Нападник був затриманий і двоє постраждали, чоловік і жінка, доставлені в лікувальні установи з ножовими пораненнями”, – йдеться в повідомленні на сайті служби.

Крім цього, поранення в плече отримав також офіцер транспортної поліції, йому теж виявляється допомога.

— Charlotte Dobson (@dobsonMEN) 31 грудня 2018 р.

Один зі свідків розповів, що людина перед нападом вигукнув “Аллах”. Однак зв’язок нападу з тероризмом поки не підтверджений.

Мотиви нападника поки не розголошуються, але, за інформацією Reuters, на місці інциденту працюють також антитерористичні підрозділи. Однак, у поліції зазначили, що даних про подальшу загрозу немає.