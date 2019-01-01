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Вибух будинку в Магнітогорську: з-під завалів дістали вижили

01.01.2019

Взрыв дома в Магнитогорске: из-под завалов достали выживших

У Магнітогорську, на місці обвалення під’їзду, цілодобово проводяться аварійно-рятувальні роботи.

Залишається загроза можливого подальшого обвалення частини будівлі. Учасники позмінно розбирають завали. Триває робота міжвідомчого оперативного штабу. Про це повідомили в МНС РФ по Челябінській області.

За даними на 6 ранку за київським часом з моменту початку пошуково-рятувальної операції з-під завалів витягли 12 осіб.

“З них 7 осіб загинули (дітей немає), 5 – врятовані (в тому числі 1 дитина). Всі постраждалі були доставлені в медичні установи. Проводиться робота по встановленню місцезнаходження ще 37 осіб”, – зазначили в МНС.

Взрыв дома в Магнитогорске: из-под завалов достали выжившихВзрыв дома в Магнитогорске: из-под завалов достали выжившихВзрыв дома в Магнитогорске: из-под завалов достали выжившихВзрыв дома в Магнитогорске: из-под завалов достали выжившихВзрыв дома в Магнитогорске: из-под завалов достали выжившихВзрыв дома в Магнитогорске: из-под завалов достали выжившихВзрыв дома в Магнитогорске: из-под завалов достали выжившихВзрыв дома в Магнитогорске: из-под завалов достали выживших

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