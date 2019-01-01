Потужний шторм на Філіппінах забрав життя 75 людей

Ще 16 осіб пропали без вісті.

Число загиблих в результаті тропічного шторму Усман, що обрушився на Філіппіни, зросла до 75 осіб.

Звіт надав Національний рада по зменшенню наслідків катастроф. Від стихії постраждали понад 45 тисяч сімей.

Крім того, 16 людей вважаються зниклими без вести.

Під потопом виявилося близько 100 районів, розмито понад 40 доріг. Найбільшої шкоди завдано регіону Бікол.

29 грудня на Філіппінах стався землетрус, а потім в регіонах Бікол і Східні Висі проливні дощі спровокували повені і зсуви. Більшість загинули під завалами або потонули.