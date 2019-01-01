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“Ніхто не буде вас любити!” Лукашенко в новорічну ніч раптово відшив Росію

01.01.2019

’’Никто не будет вас любить!’’ Лукашенко в новогоднюю ночь внезапно отшил Россию

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час новорічного звернення проігнорував тему більш тісної інтеграції з Росією.

В останні секунди 2018 року Лукашенко закликав громадян “зміцнювати свою державність на принципах чесності і справедливості”, передає прес-служба білоруського лідера.

“Ми повинні саме такий зберегти країну для дітей і онуків. Рік, що минає допоміг нам особливо відчути зв’язок з рідною землею”, — сказав Лукашенко.

“Сьогодні країні потрібні ваші інтелект і енергія. Пам’ятайте: ніхто, ніколи і ніде не буде любити і берегти вас так, як вдома”, — додав він.

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