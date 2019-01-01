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Тарифи на опалення і гарячу воду зросли з 1 січня

01.01.2019

Тарифы на отопление и горячую воду выросли с 1 января

Нові тарифи на опалення і гарячу воду вступили в силу з 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ).

Під час засідання комісії голова регулятора Оксана Кривенко підкреслила, що підвищення тарифів пов’язане з рішенням уряду про підвищення тарифів на газ, оскільки газ в середньому по Україні займає 76% в ціні виробництва теплової енергії.

У той же час вона заявила, що нові тарифи не перевищують розміру підвищення цін на газ для населення (на 23,5%).

Зокрема, тариф “Київтеплоенерго” на виробництво тепла для мешканців Києва виріс на 22,7%. Для релігійних організацій тариф підвищено на 105,8%. Однак для бюджетних організацій тариф знижено на 17,1%, для інших на 17,1%.

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