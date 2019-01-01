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Давивший на автомобілі людей японець пояснив свій вчинок

01.01.2019

Давивший на автомобиле людей японец объяснил свой поступокЗатриманий за навмисний наїзд на людей Кадзухіро Кусакабэ заявив, що не буде вибачатися за скоєне.

Поліція Токіо почали розслідування у зв’язку з наїздом автомобіля на натовп пішоходів.

За підозрою в замаху на вбивство затримано 21-річний Кадзухіро Кусакабэ. Підозрюваний заявив, що направив машину на людей на вузькій вулиці в знак протесту проти смертної кари і не збирається виправдовуватися за свої дії.

Поліцейські виявили в машині підозрюваного велика кількість гасу. Сліди горючої рідини також були виявлені на одязі Кусакабэ. Підозрюваний повідомив поліції, що діяв в якості відплати за страту членів секти “Аум Сінрікьо”.

Нагадаємо, інцидент стався в ніч на 1 січня. В результаті наїзду постраждали вісім людей. Один з них, студент університету, знаходиться в критичному стані.

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