Давивший на автомобілі людей японець пояснив свій вчинок

Затриманий за навмисний наїзд на людей Кадзухіро Кусакабэ заявив, що не буде вибачатися за скоєне.

Поліція Токіо почали розслідування у зв’язку з наїздом автомобіля на натовп пішоходів.

За підозрою в замаху на вбивство затримано 21-річний Кадзухіро Кусакабэ. Підозрюваний заявив, що направив машину на людей на вузькій вулиці в знак протесту проти смертної кари і не збирається виправдовуватися за свої дії.

Поліцейські виявили в машині підозрюваного велика кількість гасу. Сліди горючої рідини також були виявлені на одязі Кусакабэ. Підозрюваний повідомив поліції, що діяв в якості відплати за страту членів секти “Аум Сінрікьо”.

Нагадаємо, інцидент стався в ніч на 1 січня. В результаті наїзду постраждали вісім людей. Один з них, студент університету, знаходиться в критичному стані.