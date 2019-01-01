У Франції відвідувачі атракціону зустріли Новий рік на висоті 60 метрів з-за поломки

У французькому місті Ренн за кілька годин до Нового року вісім людей опинилися заблокованими на несправному атракціоні на висоті 60 метрів.

Атракціон Bomber Max, складається з двох обертових гондол, вийшов з ладу близько 21:30. Рятувальна операція почалася лише через півтори години, коли прибули пожежники розгорнули сходи заввишки 30 метрів. Передбачалося, що заблоковані відвідувачі, серед яких було кілька підлітків, самостійно подолають відстань, спустившись “плеча” атракціону на платформу сходів.

— France Info (@InfoCafe35) 31 грудня 2018 р.

Проте маневр виявився нездійсненним, тому рятувальникам довелося викликати вертоліт для евакуації учасників інциденту. Згідно з повідомленнями ЗМІ, рятувальна операція тривала кілька годин, тому Новий рік застрягла компанія зустріла просто в небі.

Близько 6 години ранку всі люди були евакуйовані. Ніхто не постраждав, люди в основному дуже сильно замерзли.