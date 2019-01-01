Тисячі жителів Гонконгу вимагали незалежності від Китаю

Громадяни вимагають повної демократії.



Тисячі демонстрантів пройшли по вулицях Гонкога з вимогами повної демократії, прав людини та незалежності від Китаю у зв’язку з авторитарною політикою правлячої Комуністичної партії.

Новорічний марш за незалежність зібрав близько 5,8 тис. громадян, які закликали до боротьби з репресіями і відновлення припинених демократичних реформ.

Відзначається, що протягом минулого року з Гонконгу надходили численні повідомлення про порушення місцевої автономії китайськими властями, політичні переслідування, заборони партій за незалежність, вислання західних журналістів і виборчих обмеження.

“Дивлячись на минулий рік, це був дуже поганий рік… Верховенство права в Гонконзі знаходиться в занепаді”, – розповів один із організаторів маршу Джиммі Шам.

“Будуть подальші переслідування руху за незалежність Гонконгу, але воно зросте і зміцніє”, – розповіла лідер руху Баггио Леунг, відзначаючи, що її соратникам перед маршем погрожували місцеві бандити.

Колишня британська колонія перейшла під владу Китаю в 1997 році за формулою “одна країна, дві системи”, яка дозволяла Гонконгу зберегти за собою істотну самостійність. Китай вважає Гонконг невід’ємною частиною своєї території і вважає сепаратистів загрозою для національного суверенітету, незважаючи на те, що рух за незалежність в Гонконзі не дуже популярно.