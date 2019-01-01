Аркадій Бабченко: Люди, що ви весь час ноете? Вам що зарплату не платять, чи що?

А вас теж дратують люди, які говорять, як багато вони працюють? “У Новому році я хочу – 1: виспатися, виспатися і ще раз виспатися. 2. Відпочити” “Це був важкий рік. Я в цьому році дуже багато працював. Я неймовірно втомився”. “Я хочу поїхати у відпустку і нічого не бачити і не чути. Цей рік висмоктав з мене всі сили”.

Так і хочеться підійти і погладити по голові: ти потрапив у рабство, так? Може, тобі грошей на втечу дати?

Особливо це дратує від людей, які роблять якісь “проекти” на якісь гранти. І ось пишуть, пишуть, пишуть – як багато вони орють, як багато вони тягнуть, як втомлюються, як нічого не встигають, як багато вони вклали у свій проект. І ще обов’язковий підтекст – дивіться, я роблю подвиг. Ось у одного там керівника одного фонду, що не пост, то врата ада. Просто Освенцим якийсь.

“У мене більше немає сил, я на межі, мене потягнуло всі жили…” І так роками. А ти слухаєш, слухаєш, і думаєш тільки про одне – блін, тобі зарплату не платять? А якщо платять – ну, напевно, тоді тебе все влаштовує? А якщо не влаштовує – ну так звільняйся, напевно? Ти ж не африканець у ланцюгах, правда? Тобі ж якісь ніштяки за твою роботу перепадають? Ну так чого ти мені мозок клюешь… “О, я так багато працюю”. Та мені, давай відверто, як-то пох*й. Працюй менше. У тебе що, озимі, чи що, не зійдуть, якщо ти орати не будеш? Це селянин в дев’ятнадцятому столітті мав спину не розгинати. А зараз ситуація змінилася. До чого це прибіднювання?

Я ось в цьому році – працював мало. Заробляв не багато. Але мене влаштовує. Тому що я проводив чортову хмару часу зі своєю сім’єю. Ні х*ра не ною. Подвижника з себе не будую. Оточуючим мозок не кусаю. І задоволений. І планую приблизно так само робити і в наступному році. І сил у мене до х*ра. І жили на місці. І в такому режимі думаю протягнути ще приблизно років п’ятдесят. Чого і вам бажаю.

Аркадій Бабченко