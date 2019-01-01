Новий рік 2019: з’явилися яскраві фото і відео феєрверків зі всього світу

Новий 2019 рік по всьому світу зустрічали яскравими світловими та вогняними шоу.

“Апостроф” зібрав найяскравіші відео і фото святкування Нового року з найбільших міст світу.

Особливо яскраво цей Новий рік зустрічали в Парижі, Лондоні, Нью-Йорку, Дубаї і на пляжах Копакабани в Ріо-де-Жанейро. Зокрема, в Дубаї поставили світовий рекорд, освітивши найвищий у світі фасад будівлі “Бурдж-Халіфа”. Інші міста мало поступалися в масштабності і розмах святкувань.

У Києві основними місцями зустрічі Нового року стали Софіївська і Контрактова площі.