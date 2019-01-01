Повінь – зміна системи

Menu
Close

Новий рік 2019: з’явилися яскраві фото і відео феєрверків зі всього світу

01.01.2019

Новый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мира

Новий 2019 рік по всьому світу зустрічали яскравими світловими та вогняними шоу.

“Апостроф” зібрав найяскравіші відео і фото святкування Нового року з найбільших міст світу.

Особливо яскраво цей Новий рік зустрічали в Парижі, Лондоні, Нью-Йорку, Дубаї і на пляжах Копакабани в Ріо-де-Жанейро. Зокрема, в Дубаї поставили світовий рекорд, освітивши найвищий у світі фасад будівлі “Бурдж-Халіфа”. Інші міста мало поступалися в масштабності і розмах святкувань.

Новый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мираНовый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мираНовый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мираНовый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мираНовый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мираНовый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мираНовый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мираНовый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мираНовый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мираНовый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мираНовый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мираНовый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мираНовый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мираНовый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мираНовый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мираНовый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мираНовый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мира

У Києві основними місцями зустрічі Нового року стали Софіївська і Контрактова площі.

Читайте також:   Савченко: Луценко привозив на Майдан зброю, а Парубій - снайперів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *