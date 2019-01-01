В Раді ЄС змінилася головуюча країна

Румунія змінила Австрії в порядку ротації.



Румунія почала піврічне головування в Раді Євросоюзу з 1 січня 2019 року.

“З Новим роком! Ми готові розпочати наше перше головування в Раді Європейського Союзу. У 2019 році ми будемо працювати для більш сильною, більш єдиної, більш згуртованою і більш демократичною Європи. Слідуйте за нами на цьому шляху!”, – йдеться в повідомленні, опублікованому в мікроблозі румунської головування в Twitter.

Церемонія передачі головування Румунії відбулася 21 грудня 2018 року.

Як повідомлялося, головування в Раді ЄС Румунії, яка змінила в порядку ротації Австрію, розпочнеться 1 січня та триватиме шість місяців.