В Україні набули чинності нові правила оподаткування посилок з-за кордону

Протягом півроку “порогова” вартість посилок буде однаковою для юросіб та ФОП, а також для фізичних осіб, але потім буде відрізнятися

З 1 січня до 30 червня 2019 року обкладати податком на додану вартість (20%) будуть посилки з-за кордону вартістю від 150 євро.

Мова йде про товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро для одного одержувача (юридичної особи, ФОП або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника.

З 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року правила оподаткування ПДВ посилок з-за кордону залишаються такими ж для компаній – юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Фізичні особи будуть сплачувати ПДВ на посилки вартістю від 100 євро в другій половині 2019 року і протягом всього 2020 року.

При розрахунку вартості посилки будуть застосовувати офіційний курс, встановлений НБУ на 00:00 дня подання митної декларації або визначення податкових зобов’язань.

База оподаткування для юросіб та ФОП – митна вартість, а для фізичних осіб – фактурна вартість.