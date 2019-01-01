Сніговики і “Героям слава!” У Києві проходить унікальний марш на честь Бандери

У вівторок, 1 січня, в Києві проходить хода, присвячена 110-й річниці народження українського політичного діяча, одного з лідерів ОУН Степана Бандери. В цьому році націоналісти вирішили обійтися без традиційних смолоскипів — вони запалили бенгальські вогні.

Захід розпочався о 18:00 в парку імені Тараса Шевченка біля пам’ятника Кобзареві. Дія триватиме близько двох годин.

Як передає “Інформатор”, кілька сотень людей у камуфляжі Нацдружин і новорічних шапках Дідів Морозів тримають у руках державну символіку і спілкуються виключно українською мовою. На чолі колони їдуть машини з музикою, а очолюють хід Сніговики. Все проходить мирно, позитивно і без провокацій.

Дорога в бік Майдану перекрита, проїхати можна тільки по протилежній від марширують стороні. На місці чергують поліція і Нацгвардія. Лунають гасла: “Слава Україні!” “Героям слава!”.

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18:32 — рух колони “Національного корпусу” призупинили — учасники цієї частини ходи запалили факели.

18:00 — організатори ходи (“Свобода”, “Правий сектор”, С14, ОУН, КУН і “Нацкорпус”) вирішили пройти вулицями Києва різними колонами: від парку Шевченка і від оперного театру відповідно.

17:55 — Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що в цьому році марш на честь дня народження Степана Бандери проходить без традиційних смолоскипів.

“Колона молодиків у шапках Дід Морозів, на чолі три Сніговика, українська різдвяна і патріотична музика. Бенгальські вогні. Це якийсь інший формат і тільки форма, прапори Нацкорпуса, гучне вітання “Героям Слава!” “Смерть ворогам!” на честь Бандери нагадують, що на марші молодіжний націоналістичний рух”, — написав він.

17:50 — у парку зібралися понад 300 людей. На місці також присутні правоохоронці та представники ВО “Свобода” (одні з організаторів ходи).

Ілюстрація. Смолоскипна хода на честь Степана Бандери в Києві 1 січня 2018 року

ТСН