Зарплати викладачів вузів підвищили з нового року

Заробітна плата науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів з 1 січня 2019 року зросла на 20%.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів 18 грудня минулого року.

Згідно з рішенням, яке було прийнято на засіданні уряду, з 1 січня буде піднята зарплата у науково-педагогічних працівників внз.

Варто відзначити, що з січня також збільшена заробітна плата для вчителів на рівні 9%, що було передбачено у Державному бюджеті на цей рік.

Зокрема, зарплата вчителя без категорії в цьому році, як очікується, збільшиться з 6303 грн до 6871 грн в місяць, вчителі і категорії – з 8301 грн до 9050 грн на місяць, вчителя вищої категорії зросте з 8849 грн до 9648 грн в місяць.