У Німеччині машина “влетіла” в натовп: є поранені

Напад може бути пов’язаний з ксенофобією.



У німецькому місті Bottrop водій на автомобілі навмисно в’їхав у натовп – чотири людини отримали поранення. Як повідомляє Reuters у вівторок, 1 січня, водій, який втік з місця події, вигукував расистські висловлювання, коли його згодом затримали.

Дії водія розцінюють як прояв національної нетерпимості.

“Слідчі підозрюють, що це навмисне напад може бути пов’язаний з ксенофобськими поглядами водія. Також слідчі мають попередню інформацію про психічних розладах у водія”, – розповіли в місцевій поліції.

Прес-служба поліції зазначає, що серед постраждалих є громадяни Сирії та Афганістану. Зараз один з потерпілих перебуває в лікарні.

До цього водій намагався збити іншого пішохода, але йому вдалося втекти. Водій також мав намір збити людей на автобусній зупинці, коли тікав після атаки на площі.