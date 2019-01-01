Акциз на сигарети і податок на викиди СО2: Набули чинності нові норми Податкового кодексу

Підвищується ставка акцизного податку на тютюнові вироби на 9%. Передбачений більш стрімке зростання акцизу до 2021 року, ніж планувалося раніше. Мова йшла про збільшення акцизу порівняно зі ставкою на 2019 рік на 20% у 2020 році і на 44% у 2021 році. Цим законом встановлюється збільшення ставки акцизного податку вже в другій половині поточного року на 9%, на 31% у 2020 році і на 57% у 2021 році.

Згідно із законом, з початку 2019 року ставка податку за викиди СО2 становить 10 грн за 1 тонну(раніше – 0,41 грн). Таким чином, податок збільшили більш ніж у 24 рази. Поступове збільшення такого податку до 2023 року не передбачено. Крім того, від його сплати звільняються підприємства, які викидають до 500 тонн СО2 за рік.

Відтепер не буде обкладатися рентною платою видобуток ураносодержащих корисних копалин, які здобули на стадії геологічного вивчення на підставі спецдозволів, отриманих після 1 січня 2018 року.

Ставки рентної плати за користування надрами для видобування нафти збільшується: для покладів на глибині до 5 тис. метрів – 31% (раніше – 29%), глибше – до 16% (раніше – 14%). А от ставка на видобуток конденсату, навпаки, зменшена: для покладів до 5 тис. метрів – 31% (раніше – 45%), глибше – до 16%(раніше – 21%).

Ставка рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів збільшена на 50%.

Акцизні склади, де виробляють, обробляють чи переробляють, змішують, використовують, зберігають і продають пальне, потрібно буде обладнати витратомірами-лічильниками в кожному місці відпуску товару. Якщо на акцизному складі переробляють нафту, газовий конденсат, газ або їх суміші, лічильники потрібно буде ставити тільки в кожному місці продажу готової продукції. Витратоміри не потрібні, якщо пальне зберігають у тарі виробника і розфасовку не змінюють.

З 1 червня 2019 року вводиться обов’язок звітувати про залишки палива спочатку і в кінці звітних діб. Відповідальний буде передавати інформацію про обсяг палива в кожному резервуарі на підставі показників витратомірів-лічильників.

Багато норм цього закону почнуть діяти у другій половині 2019 року – з 1 липня.

Акцизними складами почнуть вважати не тільки приміщення, але і транспорт, у якому перевозять пальне або спирт – крім транзиту і випадків, коли компанія перевозить речовини для власного споживання.

Почне діяти нульова ставка на спирт етиловий, який використовується для виробництва харчового оцту, спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва косметики та парфумерії; спирту етилового-сирцю, який використовує компанія для виробництва біоетанолу; етиловий спирт, який компанія перевозить з однієї філії в іншу. У кожному місці продажу спирту на акцизному складі потрібно буде встановити витратоміри-лічильники, щоб контролювати обсяг спирту та зміст денатуруючих добавок.

Кожен такий витратомір повинен бути зареєстрований в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту. Зі свого боку, розпорядники складів зобов’язані звітувати про обсяг проданого спирту.

З 1 липня 2019 року невідповідність даних у акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних і декларації акцизного податку – привід для перевірки компанії, яка продає паливо або етиловий спирт.

Почнуть застосовувати санкції за продаж спирту без відповідної реєстрації. Штрафи такі ж, як і при подібному порушенні при продажу палива – 100% вартості проданого речовини.

Якщо компанія, яка продає спирт, не вклалася в терміни реєстрації накладних/розрахунків коригування в єдиному реєстрі – їх чекають штрафи, як і при аналогічному порушенні з пальним:

до 15 днів – 2% суми акцизного податку з товару, зазначеного в накладних,

до 30 днів – 10%,

до 60 днів – 20%,

до 90 днів – 30%,

більш ніж 91 день – 40%.

Якщо платник податків не зареєстрував накладну в єдиному реєстрі протягом 120 днів – штраф становитиме 50% акцизу на відповідний обсяг палива і етилового спирту. Затримка з реєстрацією другого примірника накладної або розрахунку коригування обійдеться порушнику в 2% суми акцизу на відповідний обсяг речовини.

Влітку почнуть карати за невстановлені витратоміри-лічильники. Штраф – прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного року (у поточному – 1921 грн) за кожен кубометр об’єму резервуара, де не встановлено такий рахункових, але не менше 15 тис. грн.

Повторне порушення протягом року – привід для призупинення реєстрації ліцензії платника податку на продаж палива або етилового спирту до встановлення витратомірів-лічильників.

Якщо в Україні виявлять незареєстрований акцизний склад, де зберігають чи продають пальне або спирт, контролюючі органи вилучать продукцію, ємності та обладнання до рішення суду; порушникам загрожує штраф 17-34 тис. грн.

З 1 липня річна плата за ліцензію на зберігання палива складе 780 грн. Ліцензії на право оптової торгівлі отримують на кожне місце продажу (по 5 тис. грн за кожне), а якщо таких немає – одну на адресу компанії (10 тис. грн). Річна ліцензія на роздрібну торгівлю пальним – 2 тис. грн за кожне таке місце.

Крім того, влітку збільшаться штрафи за торгівлю спиртом і сигаретами без ліцензії; зберігання і перевезення контрафактного алкоголю і тютюнових виробів; незаконне зберігання марок акцизного податку.

З 1 січня 2020 року почнеться автоматичне співставлення показників системи електронного адміністрування продажів палива і спирту з показниками Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та витратомірів-лічильників рівня палива в резервуарі щодо обсягів обороту та залишків пального. Відповідальним за таке зіставлення буде ГФС.