“Укрпошта” підвищила з 1 січня тарифи

АТ “Укрпошта” встановила з 1 січня 2019 року нові тарифи на свої послуги. Вартість доставки листів і посилок зросте на 10-20%

Зокрема, тарифи на пересилання поштових отруєнь (листи, листівки) в межах України підвищуються в середньому на 10%.

Тарифи на доставку посилок вагою до 1 кг в тарифі “Стандартний” будуть підвищені в середньому на 10%, в тарифі “Експрес” – на 20%. Для посилок з великою вагою підвищення менш значне.

Разом з тим, в тарифі “Експрес” скасовується доплата в 12 грн за доставку в село.