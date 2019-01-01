У Єврозоні припинять випуск 500-єврових банкнот

Випущені раніше купюри залишаються.



У Єврозоні з 27 січня 17 з 19 цетробанков припинять випуск банкнот номіналом 500 євро. Про це повідомляє Європейський центральний банк у вівторок, 1 січня.

“З 27 січня 2019 року 17 з 19 національних центральних банків єврозони припинять випуск банкнот по 500 євро”, – повідомили в ЄЦБ.

Австрія і Німеччина будуть продовжувати випуск банкнот по 500 євро до 26 квітня для забезпечення плавного переходу і з логістичним причин.

500-єврові купюри, випущені раніше, залишаються в обігу і є законним платіжним засобом.

ЄЦБ оголосив про намір припинити випуск 500-єврових банкнот в травні 2016 року, аргументуючи це тим, що саме ці банкноти найчастіше використовуються у злочинній діяльності. Враховуючи їх високу вартість саме такі банкноти часто використовуються у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму.

500-єврові банкноти є однією з найцінніших у світі банкнот разом з банкнотою в тисячу швейцарських франків (рівний 888 євро).