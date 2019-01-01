У Таїланді чоловік застрелив шістьох рідних

Серед жертв його дочки 6 і 9 років



У Таїланді чоловік застрелив шістьох членів своєї сім’ї, серед яких було двоє малолітніх дітей, і покінчив із собою після новорічної вечірки. Як повідомляє Reuters у вівторок, 1 січня, 41-річний Сучип Сорнсунг повернувся після новорічної вечірки додому і посварився з сім’єю, після чого почав стріляти. Серед жертв чоловіки були його власні дочки 6 і 9 років.

“Він пішов з друзями на вечірку, а потім повернувся додому, побачитися з родичами дружини, і вони почали сваритися, після чого він взяв зброю, щоб стріляти в них. Згідно з показаннями свідків, чоловік не був п’яний, і ми підозрюємо, що гнів прокинувся з-за старих проблем з родиною його дружини”, – розповіли в місцевій поліції.

Інцидент стався в північній провінції Чумпхон.