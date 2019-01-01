З 1 січня в Україні підвищили прожитковий мінімум

З 1 січня 2019 року прожитковий мінімум в Україні встановлено у розмірі 1853 грн, причому сума збільшиться ще двічі протягом року: в липні — до 1936 грн. і в грудні — до 2027 грн.

Про це йдеться в тексті закону № 2629-VIII про державний бюджет України на 2019 рік.

Закон встановлює прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня у розмірі 1853 грн, з 1 липня — 1936 грн, з 1 грудня — 2027 грн;

— для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року — 1626 грн, з 1 липня — 1699 грн, з 1 грудня — 1779 грн;

— для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року — 2027 грн, з 1 липня — 2118 грн, з 1 грудня 2218 грн;

— для працездатних осіб: з 1 січня 2019 року — 1921 грн, з 1 липня — 2007 грн, з 1 грудня — 2102 грн;

— для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року — 1497 грн, з 1 липня — 1564 грн, з 1 грудня — 1638 грн.