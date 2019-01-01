Уточнено число загиблих і зниклих після обвалу будинку в Росії

ГУ МНС по Челябінській області уточнило число зниклих людей після обвалення під’їзду будинку в Магнітогорську.

За його інформацією, місцезнаходження 37 осіб залишається невідомою. Також збережуться загроза подальшого обвалення частини будівлі.

«За даними на 07:00 мск (…) з-під завалів витягли 12 осіб, з них 7 осіб загинули, 5 — врятовані (в тому числі одна дитина). Всі постраждалі були доставлені в медичні установи. Проводиться робота по встановленню місцезнаходження ще 37 осіб», — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 31 грудня в Магнітогорську прогримів вибух у житловому будинку, що обвалився один з під’їздів десятиповерхового будинку.