У Росії забили тривогу: країні загрожує масштабний криза

У Росії стурбовані можливим різким підвищенням цін, незважаючи на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що його не буде. Експерти напророкували країні повторення кризи 2008-го року.

За словами аналітика Гірея Бекірова, в Росії в 2019-му році зростуть ціни практично на всі товари.

“В 2019 році зростуть ціни практично на все. Але потрібно розуміти, що підвищення цін буде насамперед не із-за зростання ПДВ на 2 %, а через знецінення валют. ПДВ підвищують через зниження обсягу податкових зборів, щоб компенсувати збитки. Це може підвищити вартість товару для споживача максимум на 3%, але в реальності вона зросте приблизно на 10-15%, в першу чергу на імпортні товари. Ритейл підніме ціни на сільгосппродукцію за рахунок подорожчання бензину і інших складових”, – пояснив він.

Аналітик зазначив, що економічні проблеми Росії пов’язані насамперед з геополітичним кризою.

“Фіксується криза споживання, який пов’язаний зі зниженням платоспроможності населення, грошова маса “схлопывается”, зупиняє рух. Це триває з 2014 року. Йде зміна глобальної моделі економіки: від єдиної фінансової системи до умовно регіональним системам, потужним місцевим економікам. Криза ще не вступив у гостру фазу. Експерти прогнозують падіння міжнародних ринків і повторення кризи 2008 року в майбутньому році, але більш розтягнутого в часі. Протягом двох років зупиняться всі капітали”, – вважає він.

За його словами, для населення це означає гарантоване підвищення цін, так як підприємці будуть компенсувати недолік попиту, падіння доходів громадян і знецінення валют, які не матимуть повноцінного забезпечення.

“Пом’якшити ситуацію і задовольнити попит в умовах відсутності грошей можна за рахунок легального бартеру всередині виробничих або споживчих кооперативних систем. Тобто якщо грошова маса падає і йдуть касові розриви, люди всередині кооперацій можуть обмінюватися товарами”, – уклав Бекіров.