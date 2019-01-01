Понад 167 млрд на пенсії і 20 млрд – на субсидії: в Україні набув чинності закон про бюджет на 2019 рік

Закон про Державний бюджет України на 2019 рік набрав чинності 1 січня. Він передбачає доходи в сумі 1 трлн 26 млрд 131 млн 809,2 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду – 928 млрд 507 млн 915 тис. грн і доходи спеціального фонду – в сумі 97 млрд 623 млн 894,2 тисяч грн.

Так, на Міністерство соціальної політики виділили 198 млрд 634 млн 180,1 тис. грн.

На Пенсійний фонд направили 167 млрд 512 млн 912,5 тис. грн, а це 84,33% всього бюджету Мінсоцполітики та 15,06% всіх видатків державного бюджету на 2019 рік. З цієї суми 500 млн піде на відшкодування витрат “Укрпошти” на доставку пенсій та соціальних допомог населенню, решта – безпосередньо на пенсії, надбавки та підвищення до пенсій.

Пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг обійдуться в 20 млрд грн.

На щомісячну допомогу внутрішнім переселенцям на покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату ЖКП, виділили 3 млрд 42 млн 568,6 тис. грн.

Виплати чорнобильцям у поточному році оцінили в 1 млрд 980 млн 852,4 тис. грн.

Фонд соцзахисту інвалідів отримає 1 млрд 815 млн 856,9 тис. грн. Більша частина суми – 1 млрд 510,7 млн піде на соціальну, трудову та професійну реабілітацію осіб з інвалідністю.

В тому числі на разову допомогу ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, а також людям з особливими трудовими заслугами піде 1 млрд 323 млн 733,4 тис. грн.

У бюджеті-2019 передбачена субвенція місцевим бюджетам на пільги та субсидії населенню на оплату електроенергії, газу, тепло – і водопостачання, водовідведення, квартплати, вивезення побутових відходів, встановлення лічильників і т. п. – 35 млрд 95 млн 597,1 тис. грн.