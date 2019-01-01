У Канаді помер відомий рок-музикант

Він був учасником інді-рок групи.

У Канаді помер Майк “Бородач” Тейлор – вокаліст, клавішник, гітарист і лідер групи Walk off the Earth, що грає в стилі інді-рок. Як розповіли музиканти на офіційній сторінці в Facebook, смерть настала в сні з природних причин.

У рокера залишилися дружина Емі Тейлор і двоє дітей – дочки.

Група записала чотири лонгплея: Smooth Like Stone on a Beach (2007), My Rock (2010), R. E. V. O. (2012) і Sing It All Away (2015).

Також їх музика звучить у 1-му епізоді 4 сезону серіалу The Listener (2013).

“З глибоким сумом ми заявляємо про смерть нашого улюбленого брата і учасника групи Майка “Бороданя” Тейлора. У Майка була неперевершена любов до життя, і готовність віддати її виходила за рамки звичайних значень.

Минулої ночі він мирно помер від природних причин уві сні. Ми висловлюємо найглибші співчуття його двом дітям, яких він любив більше всього на світі. Ми просимо про конфіденційність для його родини в цей важкий час”, – йдеться в повідомленні групи.

Walk off the Earth в 2012 році добилися популярності завдяки відео на їх кавер-версію пісні Gotye “Somebody That I Used to Know” (п’ять музикантів грали на одній гітарі) – на хостингу YouTube воно менше ніж за місяць набрала більше 47 мільйонів переглядів.

В даний час відеокліп переглянули майже 185,3 мільйона разів.

Відомий голлівудський актор Рассел Кроу оцінив ролик і привітав музикантів в соцмережі. Серед інших зоряних шанувальників Walk off the Earth можна назвати Алісса Мілано і Троян Беллісаріо.

Ще один успішний кавер групи – знаменитий хіт Адель “Someone Like You”.

Піймавши хвилю, музиканти “переграли” також пісню “Party Rock Anthem” гурту LMFAO, “Yesterday” легендарних The Beatles і не тільки.

Музиканти Walk off the Earth явзяются мультиинструменталистами, у своїх композиціях використовують як екзотичні інструменти – казу, укулеле – так і банджо і акордеон.

Додамо, що Walk off the Earth активно веде свій канал на YouTube. Нещодавно вони представили милу різдвяну композицію “Have Yourself A Merry Little Christmas”.