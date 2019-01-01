Ізраїль офіційно покинув ЮНЕСКО

Членство припинилося сьогодні.



Ізраїль офіційно вийшов з ЮНЕСКО.

“ЮНЕСКО – це орган, який продовжує переписувати історію, зокрема, шляхом спроб стерти єврейське єднання з Єрусалимом”, – сказав посол Ізраїлю в ООН Денні Данон.

Ізраїль приєднався до ЮНЕСКО у 1949 році. Заяви про вихід спричинили прийняті резолюції, в яких говорилося про права Палестини в містах Єрусалим і Хеврон. Зокрема, в останньому документі йшлося про засудження обмеження доступу мусульман до святих місць Єрусалиму. Крім того, заявили про відсутність зв’язку між юдеями і їх головними святинями – Храмовою горою і Стіною плачу.

Крім того, США також вийшли зі складу ЮНЕСКО. Причина – підтримка політики Ізраїлю щодо Єрусалиму. Ще однією причиною стало бажання заощадити кошти. Сполучені Штати щорічно виділяли ЮНЕСКО близько 80 мільйонів доларів, що становить близько п’ятої частини бюджету усієї організації.