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Новорічне диво: в Магнітогорську під завалами знайшли живим однорічного малюка

01.01.2019

Новогоднее чудо: в Магнитогорске под завалами нашли живым годовалого малыша

У Магнітогорську, де 31 грудня стався частковий обвал житлового будинку через вибух побутового газу, з-під завалів дістали живу дитину.

Однорічний малюк пролежав там більше доби, повідомив губернатор Челябінської області Борис Дубровський в Telegram-каналі.

“11-місячна дитина знайдений живим під завалами! Готується реанімація. Рятувальники почули плач. Дитину врятувало те, що він був в ліжечку і тепло закутаний”, – написав Дубровський.
Малюка звуть Іван Фокін. Він залишився в квартирі №325. Його батьки також вижили.

Стан дитини тяжкий.

Новогоднее чудо: в Магнитогорске под завалами нашли живым годовалого малыша

Новогоднее чудо: в Магнитогорске под завалами нашли живым годовалого малыша

Новогоднее чудо: в Магнитогорске под завалами нашли живым годовалого малыша

Новогоднее чудо: в Магнитогорске под завалами нашли живым годовалого малыша

Відео порятунку дитини:

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