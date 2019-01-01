Новорічне диво: в Магнітогорську під завалами знайшли живим однорічного малюка

У Магнітогорську, де 31 грудня стався частковий обвал житлового будинку через вибух побутового газу, з-під завалів дістали живу дитину.

Однорічний малюк пролежав там більше доби, повідомив губернатор Челябінської області Борис Дубровський в Telegram-каналі.

“11-місячна дитина знайдений живим під завалами! Готується реанімація. Рятувальники почули плач. Дитину врятувало те, що він був в ліжечку і тепло закутаний”, – написав Дубровський.

Малюка звуть Іван Фокін. Він залишився в квартирі №325. Його батьки також вижили.

Стан дитини тяжкий.

Відео порятунку дитини: