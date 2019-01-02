У мережі з’явилося відео, як рятувальники дістають немовляти з-під руїн зруйнованого в Магнітогорську

МНС показало відео порятунку немовляти з-під завалів обрушився під’їзду в Магнітогорську. Дитина вижила, оскільки був тепло закутаний і лежав у своєму ліжечку. Його відправили в реанімацію. Він провів під завалами близько 36 годин, його стан важкий.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, врятований немовля – хлопчик. Він зараз у лікарні разом з мамою. Вона також змогла вибратися разом з другою дитиною прямо під час обвалення. Врятованого хлопчика 10 місяців, його звати Ваня Фокін.

Також ресурс Znak оприлюднив відео, як дитину загорнутого в ковдру, рятувальники несуть до машини швидкої допомоги.

На даному етапі розбір завалів припинений на добу з-за загрози повного обвалення будинку. У середу, 2 січня, в Челябінській області оголошено днем жалоби. СК Росії порушило за даним фактом кримінальну справу. За версією слідства, передумовою обвалення під’їзду багатоповерхового будинку став потужний бавовна побутового газу.

На місце прибули влади місто, працюють всі екстрений служби.