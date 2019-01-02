Американець Пол Уїлан, якого затримали в Москві за підозрою в шпигунстві, раніше служив у морській піхоті, але зараз у відставці.

Як розповів Девід Уїлан, його брат приїхав до Москви на весілля, але 28 грудня зв’язок з ним пропав. Чим зараз займається Підлогу Уїла і на чиє весілля він приїхав, брат не уточнив. Його сім’я зв’язалася з американськими властями.

Раніше з’являлися повідомлення, що Підлогу Уїлан працював в кадровому агентстві Kelly Services. Там підтвердили, що до 2016 року у них був співробітник з таким ім’ям, але не змогли уточнити, чи він був затриманий в Росії.

«Його невинність не викликає сумнівів, ми розраховуємо, що його права будуть дотримані», — сказав Девід Уїлан.