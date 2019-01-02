В Німеччині може виникнути нестача готівки: названа причина

Інкасатори вирішили страйкувати.



По всій Німеччині з середи, 2 січня, почнеться страйк інкасаторських служб. Ініціатор страйку – профспілка Verdi – закликав приєднатися до акції 12 тисяч співробітників сфери, пов’язаної з обігом грошових коштів і цінних паперів.

Цей страйк може спричинити за собою серйозні проблеми для банків і підприємств роздрібної торгівлі. Так, банкомати, які спорожніли за час різдвяних та новорічних свят, можуть не надійти нові готівкові гроші. Крім того, можливі збої при вилученні денної виручки в універмагах, дисконтних магазинах і на будівельних ринках, попередили в профспілці.

У свою чергу представниця галузевої спілки роботодавців заявила, що постачання готівкою не буде перервано. За її словами, навіть у переддень нового року в банкомати була доставлена нова готівку.

Тарифні переговори продовжаться 3 і 4 січня. Представники Verdi вимагають підвищити зарплати на 250 євро в місяць, а також у найближчі два роки зрівняти оплату праці інкасаторів у східних землях (1800-2400 євро щомісяця без відрахувань і відрахувань) і західних (2200-2900 євро).