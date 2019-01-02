Росію чекає «Велика депресія 2.0»

На думку багатьох експертів, головним підсумком 2018 року стало вичерпання колишніх механізмів, що забезпечують зростання світової економіки. Природно, це не могло не позначитися на фінансових ринках. В результаті склалася унікальна ситуація, коли за рік 93% всіх світових активів показали негативну прибутковість. Такого, за словами багатьох експертів, не спостерігалося за всю історію сучасної економіки.

«У чому ж полягають головні причини виникнення такого розкладу, і що чекає Росію в найближчому майбутньому?» — поцікавилася «СП» у головного аналітика банку «Солідарність» Олександра Абрамова.

— У першій половині двотисячних років був період низьких ставок ФРС [США], причому він тривав недовго. Мінімальна ставка на рівні 1% протрималася всього рік, а ставка нижче 2% протрималася три роки. В результаті цього нетривалого періоду дешевих грошей трапився, ми пам’ятаємо, криза 2008-2009 років. А зараз вже 7 років була нульова ставка, і в результаті на ринках накопичений абсолютно безпрецедентний обсяг дисбалансів, було надруковано величезна кількість нічим не забезпечених доларів і інших валют.

У провідних центробанків грошова база зросла в 4-5 разів. Але це не призвело до кардинальної прискорення світового економічного зростання, який дозволив би поступово знижувати боргове навантаження. Однак за цей час на ринках надулися безпрецедентні бульбашки. Припустимо, у США співвідношення вартості акції до виручки компаній досягло історичного максимуму, якої колись реєструвався тільки перед «Великою депресією». А ось рівень премії за ризик на фінансовому ринку опустився до безпрецедентно низьких величин. У результаті безліч компаній і проектів, які в нормальних умовах виявилися б нежиттєздатні, змогли отримувати фінансування. Але їх рівень рентабельності настільки низький, що будь-яка зміна кон’юнктури для них може виявитися фатальним. З-за цього вони не зможуть розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що по ланцюжку вдарить по всій фінансовій системі. А тим часом перспективи розвитку економіки погіршилися, ліквідність стала дорожчати. І оскільки світові фондові ринки першими реагують на такі зміни, то вже з початку року їх почало трясти.

«СП»: — Можете навести приклади?

— У лютому 2018 року був перший обвал на американських ринках, коли Доу-Джонс падав більше 1000 пунктів, причому двічі. Але якщо потім американський ринок зміг відновитися і аж до жовтня там продовжувалося зростання, то світові ринки в цілому, якщо взяти Китай, країни, що розвиваються, Європи, загалом-то, досягли максимуму ще в січні і після цього поступово знижувалися. А до кінця року, коли Федеральний резерв вже почав вилучати з 50 мільярдів доларів в місяць і чотири рази підняв ставку, почався справжній обвал. У грудні американський ринок впав приблизно на 10%, що стало найгіршим результатом грудня з часів все тієї ж «Великої депресії».

«СП»: — Виходить, що зараз економіка фактично знаходиться на порозі другої «Великої депресії», тільки вже у глобальному масштабі?

— Я би поставив питання інакше — чи підемо ми шляхом саме «Великої депресії» або виберемо якийсь інший сценарій. І тут є варіанти. Від того, що вся світова економіка скотиться в цю саму депресію до того, що окремі регіональні блоки почнуть відокремлюватися і стабілізувати своє становище.

«СП»: — Від чого чи від кого це залежить?

— Це залежить від ключових країн — США, Китаю і Росії. Євросоюз, швидше за все, самостійно кудись вирулити вже не зможе.

«СП»: — Вони вже роблять якісь кроки? І наскільки вони ефективні?

— Наприклад, США бачать, що існуючі механізми зростання вичерпані, але поки у них є потужний військово-політичний вплив, намагаються перекроїти правила міжнародної торгівлі в свою користь за рахунок інших гравців. Вони пішли шляхом двосторонніх угод, які несуть їм односторонню вигоду. Так, вони уклали угоди з Канадою, Мексикою і Південною Кореєю, ведуть переговори з Японією і Євросоюзом, надаючи серйозний тиск. Для захисту своїх виробників вони ввели мита на імпорт сталі та алюмінію, які порушують норми СОТ, готуються ввести мита на імпорт автомобілів. Вони намагаються створити блок країн, який буде вести торговельну політику в руслі, що відповідає інтересам США. Відбувалася, до речі, інформація, що за умовами нового торгового угоди з Канадою і Мексикою Сполучені Штати практично мають можливості блокувати доступ на цей об’єднаної ринок товарів з інших країн, які не відповідають їх інтересам. Ось зараз ми спостерігаємо, як розгортається історія, пов’язана з обмеженнями і заборонами на купівлю та імпорт китайських смартфонів.

«СП»: — А як, до речі, вибудовує відносини Америка з Китаєм?

— Це найбільший конкурент США, і з ним вони надійшли зовсім інакше, ніж з іншими, розв’язавши економічну війну. На думку Вашингтона, провідною світовою економікою може бути тільки одна країна. І точно так само, як і 30 років тому стояло питання — Америка чи СРСР, зараз стоїть питання — США чи Китай. Тому Америка і ввела мита на китайські товари в безпрецедентному обсязі 250 мільярдів доларів, і розглядає можливість далі їх підвищувати. Щоправда, в грудні США змушені були ненадовго відкласти це подальше підвищення, але ілюзій на цей рахунок плекати не варто. Тому що фундаментальні інтереси американських промислових еліт вимагають перегляду основних механізмів, що регулюють міжнародну торгівлю. І в рамках чинної системи у них абсолютно гігантський дефіцит торгового балансу з Китаєм. Тому їм треба або якось змусити Китай домовитися на вкрай невигідних для нього умовах, або просто ламати систему відносин, закриваючи доступ на внутрішній ринок.

«СП»: — Китай ж теж не залишається осторонь і приймає якісь заходи?

— Звичайно. Китайці, наприклад, почали забороняти у себе окремі моделі всесвітньо відомих американських смартфонів.

«СП»: — Ну, а що з Росією? Які в неї шанси у цій боротьбі світових економік?

— Як не дивно, але наші фундаментальні показники непогані. У нас низький рівень держборгу, немає такого рівня кредитування компаній і населення. Так, поступово боргове навантаження на громадян зростає, але вона дуже далеко від показників не тільки розвинених, але і багатьох країн. І у нас немає такого великого обсягу надлишкових виробничих потужностей, що для багатьох країн, що мають експортну орієнтацію, є проблемою. Зокрема, з-за надлишку потужностей падіння світового ринку дуже сильно б’є по тій же Німеччині і Південній Кореї. Вони не здатні компенсувати випадаючий попит за рахунок внутрішнього ринку, їм потрібні серйозні структурні зміни. А в Росії так і не встигли до цього моменту наростити до значущих величин серйозно підірвану в 90-ті роки минулого століття промисловість, у зв’язку з чим потенціал її падіння, відповідно, нижче.

«СП»: — Невже в Росії так все добре?

— У нас є свої труднощі. В першу чергу це вразливість бюджетної системи, її сировинна залежність. Ось з жовтня 2018 року почали знижуватися ціни на нафту. Вони вже втратили 40%, і ще втратять, напевно, стільки ж. В результаті ми бачимо, що випадають доходи бюджету. Історично у нас є тільки один спосіб реагування на подібні зміни кон’юнктури — ослаблення національної валюти. В іншому випадку у нас почнуть активно скорочуватися наші валютні резерви, і в подальшому все одно валюту доведеться послаблювати. Весь наш пострадянський досвід свідчить — якщо впали ціни на енергоносії, причому впали надовго, значить, падіння нацвалюти не за горами.

«СП»: — Але ж намагалися щось зробити з цим протягом минулого року?

— Він видався для Росії дуже нерівним. Розпочався він непогано — економіка відновлювалася після кризи 2014-2016 років, пройшли президентські вибори. Тоді здавалося, що країна почне розвиватися. Але вже в квітні пішли американські санкції проти низки російських компаній, зокрема, проти «РУСАЛа», стався найбільший за кілька років обвал фондового ринку, різко посилився відтік капіталу, внутрішній ринок запозичень теж постраждав. Ринок корпоративних облігацій ріс по 20-25% в рік, але тепер виявився заморожений. Загалом-то, у нас би вже тоді почалася економічна криза, але допоміг зліт цін на нафту вище 70-80 доларів, що стався на тлі обмежень, ініційованих США щодо Ірану. Але перепочинок виявилася недовгою. Уже в серпні почався черговий раунд санкційного тиску, який співпав з потужною хвилею ослаблення валют більшості країн, що розвиваються.

У підсумку до вересня курс долара до рубля оновив максимуми з 2016 року, стрибнувши вище 70 рублів. Держава, звичайно, почало вживати заходи по компенсації випадаючих доходів у вигляді скорочення витрат за соціальними статтями, підвищення пенсійного віку, зростання ПДВ, введення податку на самозайнятих і так далі. Тільки от ефект від цих заходів цілком може виявитися зворотним, тому що половина населення втратила довіру до влади. А тут ще відновилося падіння світових ринків, рівень ділової активності в Європі і Китаї впав до багаторічних мінімумів. Природно, все це спричинило за собою зниження цін на нафту, і ми бачимо, що до кінця року падіння фондового ринку та національної валюти почало набирати обертів. Причому, судячи з усього, всі мінімуми у них ще попереду.

«СП»: — Ну, так що тут страшного, якщо уряд вже відрапортував про те, що у нас вперше за багато років прийнятий профіцитний бюджет?

— Справа в тому, що профіцитним він залишиться, швидше за все, тільки на папері. Тому що вже зараз наш Центробанк прогнозує можливість зниження цін на нафту до 35 доларів, що нижче ціни, закладеної в «бюджетному правилі». Та й динаміка реальних доходів населення вже п’ятий рік поспіль негативна, так що ми не можемо говорити про те, що наша економічна політика в цілому успішна. Правда, з іншого боку, на тлі кризи, що розростається, швидше за все, вже в недалекому майбутньому для більшості країн стане характерною така ж динаміка. І тут вже питання не в тому, хто зможе уникнути падіння доходів населення, а в тому, хто зможе вийти з кризи сильнішою, ніж конкуренти. І в цьому сенсі у нас, загалом, непогані перспективи.

«СП»: — Чому ж?

— Тому що історичний досвід показує: Росія здатна зробити ривок вперед як раз у період світових криз. У той час, коли на Заході лютувала «Велика депресія», Радянський Союз через десять років зумів перетворитися з відсталої країни в наддержаву і зміг вийти переможцем із світової війни.

«СП»: — Яким же чином цей ривок можна зробити зараз?

— Нам треба шукати внутрішні резерви для розвитку, знаходити зовнішні ринки для збуту продукції, що особливо важливо на тлі загострення боротьби за них. Потрібно вибудовувати більш ефективні торговельно-інвестиційні відносини з іншими країнами. Адже ми можемо запропонувати досить багато і технологій і ресурсів. В цілому Росія має добрі шанси вийти з наступаючого кризи сильнішою, але це буде залежати від нас, а не від зовнішніх умов. Потрібно не шукати виправдань, чому у нас не росте економіка необхідними темпами, а розробляти і реалізовувати відповідні програми та заходи.