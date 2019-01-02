Держава профінансує сферу освіти в сумі 42 млрд грн в 2019 році

На Фонд президента на підтримку освітніх та наукових програм для молоді виділили 1 млрд грн, це була одна з дискусійних норм при прийнятті бюджету на 2019-й рік

Держава профінансує Міністерство освіти в обсязі трохи більше, ніж 42 млрд грн. Таку суму містить закон про бюджет на 2019-й рік.

Так, на Міністерство освіти виділили 42 млрд 195 млн 881,9 тис. грн, у тому числі на Фонд президента України щодо підтримки освітніх і наукових програм для молоді – 1 млрд грн.

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами та забезпечення діяльності їх баз практики будуть профінансовані в сумі 31 млрд 265 млн 845 тис. грн, зокрема Київським національним університетом ім. Шевченко – у розмірі 1 млрд 640 млн 403,3 тис. грн.

На стипендії студентам закладів вищої освіти піде 3 млрд 400 млн 967,7 тис. грн.

На проведення Зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти в Україні – 256 млн 634,7 тис. грн.

Нагадаємо, в 2018 році на Міністерство освіти виділили 31 млрд 787 млн 239,7 тис. грн.