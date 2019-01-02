Слабка валюта в новому році призведе до ще більшого зубожіння населення

Рубль відмовився робити росіянам новорічний подарунок. 29 грудня долар наблизився до позначки в 70, а євро навіть подолала психологічну планку в 80. У другій половині дня Центральний банк РФ встановив курс валют, який не буде змінюватися протягом усіх новорічних свят. До 9 січня долар зафіксований на рівні 69,47 рублів, а євро — 79,46. Правда, біржа починає торги вже 3 січня, тому перший робочий день року росіяни можуть зустріти з набагато більш низьким курсом.

Більшість експертів сходяться на тому, що після новорічних свят рубль буде слабшати, продовжуючи тренд, що минає. У 2018-му російська національна валюта подешевшала до долара на 17,5%, а до євро — на 6,8%. Не додали рублю міцності і ціни на нафту, які завершили рік з падінням на 21,6% порівняно з минулорічними показниками.

Якщо врахувати, що в новому році навіть офіційні органи прогнозують інфляцію на рівні 5,5% (а споживча інфляція може перевищити 8%), у поєднанні зі слабким рублем це сильно вдарить по добробуту населення. Навіть незважаючи на безпрецедентне зростання зарплат», в основному, бюджетникам в передвиборний період, за підсумками січня-листопада реально наявні доходи населення знизилися на 0,1% в річному вираженні.

В 2019-му такого зростання зарплат не буде. Це вже визнав Ощадбанк, спрогнозувавши збільшення на 2,5% проти 7,5% у 2018 році. Таким чином, висока інфляція, слабке зростання зарплат, підвищення ПДВ на 2% і слабкий рубль призведуть до того, що російське населення стане ще біднішими.

Правда, деякі аналітики прогнозують, що під кінець першого кварталу ціни на нафту, а з ними і рубль підуть вгору. Але, як вважає професор кафедри «Фінанси, грошовий обіг і кредит» факультету фінансів та банківської справи РАНХиГС Юрій Юденков, курс національної валюти набагато менше буде впливати на добробут населення, ніж податкові маневри і інші кроки влади.

Нинішній курс в 69 рублів — це та планка, з якої ми увійдемо в початок січня. Курс долара буде коливатися навколо 69 рублів, і є велика ймовірність, що до весни він проб’є 70. Думаю, ми будемо спостерігати тренд на здешевлення рубля, який протягом року буде тільки посилюватися.

Якщо все ж таки будуть прийняті екстраординарні заходи з боку Конгресу та адміністрації США з блокування російських рахунків і банків, курс може ще сильніше змінитися в гіршу сторону. Нагадаю, що Конгрес погрожував заблокувати комерційні доларові рахунки наших державних банків. Якщо ця загроза здійсниться, це стане ударом не тільки по курсу рубля, але і по економіці в цілому.

«СП»: — А якщо не здійсниться, у рубля є можливість зміцнитися?

— Особливих тенденцій до зміцнення рубля я не бачу. Міністерство фінансів вже оголосив, що з 15 січня ЦБ за його дорученням повертається до закупівель долара на відкритому ринку. Якщо ми почнемо скуповувати валюту, а в умовах санкцій всі будуть відмовлятися від покупок російських боргових інструментів, це знову-таки підстьобне тренд на здешевлення рубля.

Передумов до його зміцнення не проглядається. Нафта дешевшає, санкції не скасовуються. Машинобудівна складова нашої промисловості не росте очікуваними темпами. Звичайно, можуть бути якісь ринкові коливання або екстраординарні події в американській економіці, які приведуть до ослаблення долара. Але поки об’єктивно вони не проглядаються.

«СП»: — Як ослаблення рубля позначиться на населенні країни?

— Коливання в районі 70 не приведуть ні до зубожіння, ні до збагачення широких мас. Але загальна тенденція, на жаль, спрямована на те, що всі ми поступово потроху бідніємо. І ця тенденція в 2019 році продовжиться. Не видно передумов для того, щоб ми стали жити краще. Ще непогано, якщо будемо жити так само, як в цьому році. Немає напрямків, які б підштовхнули нашу економіку вперед.

З іншого боку, і особливих змін у внутрішній і зовні політиці, як і в економіці, не очікується, а, значить, не повинно бути різких потрясінь. Хоча майбутнє збільшення податкового тягаря негативно позначиться на всьому населенні. Але це вже особиста ініціатива нашого Мінфіну, до курсу долара прямого відношення не має. Я б сказав, що в 2019-му курс долара зробить набагато менший вплив на добробут і рівень життя населення, ніж впровадження нових податкових ініціатив наших влади.

Фінансовий аналітик БКС Іван Копєйкін також не бачить позитиву для рубля в 2019-м.

— Зараз є досить багато факторів, які говорять проти рубля. Це такі негативні моменти, як підвищення ПДВ, яке буде збільшувати інфляцію і підштовхувати рубль до ослаблення і можливі політичні провокації з боку України або інших країн під Новий рік, і санкційна риторика.

Крім того, це посилення грошово-кредитної політики, причому не тільки в Росії, але і по всьому світу. ФРС США в черговий раз підвищив ставку, планує робити це і в наступному році. Країни перестають друкувати гроші, а, отже, дешевих грошей стане менше. Це, в першу чергу, б’є по країнам, що розвиваються, де зростає ризик відтоку капіталу. Все це буде чинити тиск на російську національну валюту.

Нафта зараз теж перебуває на низьких рівнях. При таких цінах рубль ще досить сильно виглядає. Але цей фактор теж буде тиснути на валюту. Можливо, якщо щось станеться на фінансових ринках, рубль може тимчасово зміцнитися, але якщо розглядати квартал, негативні тенденції продовжаться, і рубль, швидше за все, знизиться нижче 70 за долар.

«СП»: — Наскільки нижче?

— Не думаю, що ослаблення буде дуже сильним. Рубль буде в діапазоні 67-72 з можливим короткочасним зміцненням. Але повноцінного руху вгору ми в першому кварталі року не побачимо. Буде домінувати тенденція на помірне ослаблення рубля.

Аналітик компанії «Відкриття Брокер» Тимур Нігматуллін, на відміну від колег, вважає, що для рубля є у помірно позитивний сценарій.

— Найбільша ймовірність з точки зору найбільш ліквідного елемента на валютному ринку Московської біржі, тобто пари долар-рубль — це зміцнення рубля до долара. Але потрібно розуміти, що якщо торгова сесія буде проходити в середині свят, на низьколіквідному ринку рух може бути як в ту, так і в іншу сторону. Будь-великий гравець, наприклад, банк, якому раптово знадобиться доларова ліквідність, може зрушити баланс попиту і пропозиції.

Але фундаментально рубль повинен зміцнитися. Ми чекаємо, що до кінця першого кварталу по парі долар-рубль буде діапазон коливань з центром 65-66.

«СП»: — Чому рубль почне зміцнюватися? Поки не дуже на це схоже…

— Це буде пов’язано зі зниженням геополітичних ризиків. Трохи підтримки додасть зростання цін на нафту. Також позначиться і поліпшення сезонності. У грудні йдуть великі платежі за зовнішніми боргами, як держави, так і приватного сектора, є значний попит вище середніх рівнів на імпорт товарів і послуг, наприклад, туризму. Сезонність у новий рік негативна, але ближче до кінця першого кварталу ситуація нормалізується, і є сподівання, що рубль буде зміцнюватись.

По нафті ми бачимо позитивні тенденції. Ми вважаємо, що вона почне зростати, і до кінця першого кварталу досягне позначки в 60 доларів за барель Brent.

«СП»: — Чому ціни на нафту знову почнуть рости?

— Ключовий момент — це угода ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти. Зараз попит приблизно на 1% нижче, ніж пропозиція, Це пов’язано з зростанням видобутку в США та іншими факторами. Крім дисбалансу попиту і пропозиції є сильний негативний спекулятивний елемент. Гравці ринку бачать, що світова економіка сповільнюється, ФРС підвищує ставки, що є ознакою уповільнення американської економіки. Торговельні спори США з Китаєм теж не додають оптимізму. Чим менше темпи зростання світової економіки, тим менше попит на нафту. Пропозиція ж, тим часом, зростає.

У першому кварталі 2019 року почне діяти угода ОПЕК+. Воно прибере цей один відсоток надлишкової пропозиції. Крім того, можливо буде досягнута угода між Трампом і китайським керівництвом і цей ризик тиску на економіку буде знято. У комплексі це підтримає ціни на нафту.

«СП»: — тобто послаблення рубля — тимчасове явище?

— Сезонність відіграє важливу роль. Платежі за зовнішнім боргом, попит на імпорт, тобто слабке сальдо торгового балансу, зараз виходять на перший план. Але важливі і ті фактори, про які я вже сказав. Це нафту, а також інерційна складова ринку. Якщо він почав послаблюватися, всі чекають, що буде ще гірше, якщо ж почав зміцнюватися, у всіх переважають позитивні настрої. Ринок не відразу помічає приводи для позитиву, він йде по тренду. Але якщо позитивних чинників стане досить багато і гравці ринку зрозуміють, що не буде подальшого істотного ослаблення, вони почнуть грати на підвищення.