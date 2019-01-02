Стратегічне командування США пожартував, що може скинути на Нью-Йорк велику бомбу

Про це заявили у стратегічному командуванні США.

Почалося з того, що в Страткоме, який відповідає за ядерний арсенал США, нагадали, що в Нью-Йорку кидають велику кулю за кілька годин до спуску кулі на Таймс-сквер.

Our previous NE tweet was in poor taste & does not reflect our values. We apologize. We are dedicated to the security of America & allies. — US Strategic Command (@US_Stratcom) 31 грудня 2018 р.

“Якщо коли-небудь знадобиться, ми готові скинути щось набагато більше”, – написали у Страткоме, який відповідає за ядерний арсенал США.

Our previous NE tweet was in poor taste & does not reflect our values. We apologize. We are dedicated to the security of America & allies. — US Strategic Command (@US_Stratcom) 31 грудня 2018 р.

Повідомлення було проілюстровано відеороликом, що показує скидання бомб бомбардувальником B-2.

Його розкритикували в соцмережах і його видалили.

Стратегічне командування визнало, що так жартувати не можна, це поганий смак, вибачилося, зазначивши, що відео не відображає цінностей організації.

“Ми націлені на безпеку Америки і союзників”, – резюмували в Страткоме.

Нагадаємо, 20 жовтня Трамп заявив про недотримання Москвою договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, сказавши, що США з нього вийдуть.

У Росії за такі дії США засудили, заявивши, що якщо Америка продовжить в односторонньому порядку виходити з міжнародних угод, то РФ прийме відповідні заходи, в тому числі військового характеру. Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що вихід Америки з ДРСМД спричинить серйозні наслідки в першу чергу для Європи.