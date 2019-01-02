“Почули дитячий плач”. Рятувальники розповіли, як знайшли й витягли з-під завалів будинку в Магнітогорську 11-місячного хлопчика

Рятувальники, яким вдалося витягнути з-під завалів обваленої після вибуху газу у житловому будинку в Магнітогорську 11-місячного малюка, розповіли про те, як проходила операція.

За словами рятувальника Петра Гриценко, який брав участь в операції визволення, дитину вдалося врятувати багато в чому тому, що він знаходився в майже ідеальному стані: він був притиснутий до лінолеуму і дерев’яній підлозі дитячим ліжечком і матрацом. А голова малюка знаходилася між елементами двері шафи – там, де проходило повітря. Крім того, хлопчик був тепло одягнений. А під ним лежало флісова ковдру, завдяки якому він був відгороджений він холодної плити

“Відсунули кілька плит, розібрали конструкції, після чого була хвилина тиші, щоб почути, чи є звуки, і рятувальник нашої групи почув дитячий плач з боку, що прилягає до будинку”, – описує Петро Гриценко рятувальну операцію.

Далі рятувальники заглушили свою техніку, щоб прислухатися. При цьому дитина, коли замовкала техніка, теж затихав. Коли рятувальники звернулися до малюка, запитавши, де він, дитина знову почав видавати звуки, і вже тоді вдалося виявити.

“Дерев’яні конструкції, підлоги, це все стислий, одна на іншу. Більше хвилювалися не за життя рятувальників, а за маленької дитини”, – описує ситуацію Гриценко.

Також він зазначив, що ліжечко малюка стояла за розкладним диваном, рятувальники його відсунули, але з-за плит не могли пробратися до хлопчика. Було прийнято рішення діставати його знизу, довелося розбирати дошки і ставити крепажи. “І в кінці розрізали лінолеум, і побачив я личко”, – сказав рятувальник.