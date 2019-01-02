У Німеччині автомобіль в’їхав у натовп: четверо постраждалих

У німецькому місті Bottrop водій на автомобілі навмисно в’їхав у натовп, в результаті чого 4 людини отримали поранення.

Повідомляється, що водій, який втік з місця події, вигукував расистські висловлювання, коли його згодом затримали. Підозрюваним виявився 50-річний німець. Його дії розцінюють як прояв національної нетерпимості.

“Слідчі підозрюють, що це навмисне напад може бути пов’язаний з ксенофобськими поглядами водія. Також слідчі мають попередню інформацію про психічних розладах у водія”, – розповіли в місцевій поліції.

Прес-служба поліції зазначає, що серед постраждалих є громадяни Сирії та Афганістану. Зараз один з потерпілих перебуває в лікарні.

Атака відбулася після півночі на багатолюдній площі міста Bottrop.

Повідомляється, що до цього водій намагався збити іншого пішохода, але йому вдалося втекти. Водій також мав намір збити людей на автобусній зупинці, коли тікав після атаки на площі.