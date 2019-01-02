Повінь – зміна системи

Menu
Close

Піде в Трубу. На “українське ФБР” у цьому році виділили понад милларда гривень

02.01.2019

Уйдет в Трубу. На "украинское ФБР" в этом году выделили более милларда гривень

На Державне бюро розслідувань у цьому році виділили більше 1,11 млрд грн.

Так, держава витратить на Держбюро розслідувань 1 млрд 111 млн 261,1 тис. грн. У минулому році на ДБР пішло 651 млн 567,3 тис. грн.

Глава ДБР Роман Труба заявив, що станом на 10 грудня зареєстровано понад 60 кримінальних проваджень на території всієї України. Він висловив сподівання, що перші справи ДБР направлять до суду в лютому-березні 2019 року. Керівник органу підкреслив, що Держбюро почали завалювати справами відповідно до підслідності, однак він буде відстоювати позицію, що завершити розслідування мають органи, які їх почали.

Читайте також:   Прилепін показав "феєричну вечірку" у Захарченко
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *