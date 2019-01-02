У Магнітогорську з-під завалів дістали тіло дев’ятого загиблого

“Дев’ятого загиблого дістали з-під завалів”, – сказав співрозмовник агентства.

Відзначають що офіційно людини можна визнати загиблим, тільки коли тіло витягли з-під завалів.

Нагадаємо, вранці 31 грудня в російському Магнітогорську стався вибух, в результаті чого обвалився під’їзд десятиповерхового житлового будинку. Причиною вибуху називають витік газу.

Раніше повідомлялося про загибель внаслідок пригоди восьми осіб. За фактом обвалення будинку Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності двом і більше особам (ч. 3 ст. 109 КК).