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У Магнітогорську сталася ще одна НП. Біля зруйнованого будинку вибухнула машина

02.01.2019

В Магнитогорске произошло еще одно ЧП. Возле рухнувшего дома взорвалась машина

У центрі російського Магнітогорська, де напередодні Нового року з-за спалахнув газу обвалився будинок, вибухнуло маршрутне таксі.

Про це повідомляє радіостанція Говорить Москва.

За словами очевидця, перед цим було чутно “як мінімум три сильних бавовни”. Представники екстрених служб повідомили, що в результаті вибуху постраждали три людини.

Видання з посиланням на очевидців повідомляє, що перед вибухом в маршрутці “були чутні постріли”. Інші свідки події стверджують, що там вибухнув газовий балон.

В управлінні МНС по Челябінській області повідомили, що інформація про подію уточнюється. “Можливо, там мало місце злочин, працюють силовики”, – сказали у відомстві.

Видання Readovka у своєму телеграм-каналі опублікувало відео вибуху автомобіля. На ньому видно, що перед вибухом автомобіль загорівся.

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