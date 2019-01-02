Джерело: вибух будинку і ПП з маршруткою в Магнітогорську — теракти

За словами нашого співрозмовника, місце вибуху в будинку № 164 по Карла Маркса встановлено — це квартира № 316, яку 30 грудня зняв громадянин Таджикистану. Там виявлені сліди гексогену.

«Троє терористів вбиті ввечері 1 січня в автомобілі „Газель“, вони намагалися відстрілюватися. Ще один залишився живим, його розшукують», повідомив джерело Znak.com.

За його словами, спочатку планували влаштувати теракт в одному з торгових центрів Магнітогорська. Як повідомлялося, 31 грудня, сталася страшна трагедія — з-за вибуху сталося обвалення під’їзду в десятиповерховому будинку.

З-під завалів витягли дев’ять тіл, ще близько 30 осіб вважаються зниклими. Порушено кримінальну справу. 1 січня в Магнітогорськ прилетів глава СКР Олександр Бастрикін.

Раніше в Магнітогорську побував президент РФ Володимир Путін. Офіційно ФСБ заявляла про вибух побутового газу в будинку.