Директор “1+1” пояснив, чому привітання Порошенко пустили пізніше мовлення Зеленського

Генеральний директор “1+1 медіа” Олександр Ткаченко пояснив, чому новорічне привітання президента Петра Порошенко в ефірі телеканалу прозвучало не в 23:55, як на інших каналах, а після 00:00. А в звичний час для промови президента пустили звернення шоумена Володимира Зеленського, який заявив, що йде в президенти.

У мережі вже обговорюють цей момент, коментатори звинуватили керівництво телеканалу в упередженості. А у гендиректора – Олександра Ткаченко – зажадали пояснень.

“Ось такий поворот у Новий Рік. Сказати, що ви цього не чекали. Ну вже немає. Сказати, що не чекали перед Новим Роком прямо? Можливо. Тут важливо інше. Давно вже назрів час -іншим, новим. І ми прокинемося в Новому Році – з новими можливостями і перспективами”, – написав він.

У коментарях користувачі соцмережі поцікавилися, з якої причини промова президента на телеканалі включили після опівночі: “Ви вже все вирішили за всіх? З новою совістю в новий рік?”.

На це гендиректор “плюсів” відповів наступне: “Ми – комерційна телекомпанія. Це – радянська традиція показувати президентів під бій курантів. Курантів – вже давно немає, а ви все сумуєте. Втім, заява президента ми показали. Тому що віримо і робимо все для нашої держави. Незважаючи на те, що нинішній президент робить проти нас”, – відповів Олександр Ткаченко.

У той же час голова Комітету Верховної ради з питань свободи слова, народний депутат від “Народного фронту” Вікторія Сюмар прокоментувала, що формально порушення в діях телеканалу не було.

“Немає формального порушення. В ефірі було. Це відповідає закону про освітлення органів держвлади, але там не вказано”.

Нагадаємо, шоумен Володимир Зеленський оголосив, що йде в президенти. Про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1 за кілька хвилин до Нового року, доповнивши святкове звернення Петра Порошенка.