В Україні дозволили обмін валют через банкомати і термінали

В Україні з початку цього року набирають чинності нові правила валютно-обмінних операцій в частині, що стосується проведення обміну валют через платіжні пристрої – банківські автомати та платіжні термінали.

Так, НБУ вирішив спростити проведення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют ще в червні минулого року.

Зокрема, банкам та іншим банкам дозволили проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої (банкомати, платіжні термінали). “Після доопрацювання програмного забезпечення українці зможуть не тільки продавати, але й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв”, – додали в НБУ.

“Для впровадження нових вимог, що стосуються застосування реєстратора розрахункових операцій (РРО) при проведенні обміну валют через платіжні пристрої та оформленні відповідних РРО розрахункових документів, квитанцій та чеків банкомату, фінансовим установам надана шестимісячний перехідний період… Проводити валютно-обмінні операції за новими правилами вони почнуть з 1 січня 2019 року”, – вказали в регуляторі.

Протягом другого півріччя 2018 року банки та інші фінустанови повинні були оформляти валютно-обмінні операції згідно з порядком, що діяв до прийняття нових правил.