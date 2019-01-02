Трамп з нетерпінням чекає зустрічі з Кім Чен Ином

Американський лідер з нетерпінням чекає зустрічі з головою Держради КНДР Кім Чен Ином.

Президент США Дональд Трамп чекає зустрічі з усвідомлює можливості КНДР в області економіки Кім Чен Ином. Про це американський лідер написав у Twitter.

“Я теж чекаю зустрічі з головою Кімом, який чудово розуміє, що Північна Корея володіє неймовірним економічним потенціалом”, – заявив Трамп.

Нагадаємо, глава КНДР Кім Чен Ин під час новорічного звернення до нації заявив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом “в будь-який час”. Раніше Трамп припустив, що зустріч з Кім Чен Ином пройде на початку 2019 року.