У Мексиці мер пробув на посаді півтора години і був застрелений

По дорозі в мерію главу муніципалітету і супроводжуючих його обстріляли.

Мера мексиканського міста і муніципалітету Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дорозі в мерію після того, як він офіційно вступив на посаду.

Як зазначається, Апарисио був доставлений в лікарню, де помер від отриманих травм.

За попередніми даними, по дорозі в мерію главу муніципалітету і супроводжуючих його обстріляли. В результаті стрілянини постраждали ще чотири людини.

За фактом вбивства було розпочато розслідування, на даний момент затриманий один підозрюваний, повідомляє прокуратура.

Губернатор штату Оахака Алехандро Мурат висловив співчуття родині вбитого і жителям міста і зажадав від генеральної прокуратури провести ретельне розслідування події.