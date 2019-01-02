В ЄС припиняють випускати банкноти в 500 євро: назвали причину

З 27 січня тільки два центробанку єврозони будуть випускати банкноти номіналом по 500 євро, а з квітні припинять їх випуск зовсім.

Про це повідомляє France24 з посиланням на повідомлення Європейського центрального банку, передає “Європейська правда”.

“З 27 січня 2019 року 17 з 19 національних центральних банків єврозони припинять випуск купюр по 500 євро”, – повідомили в ЄЦБ.

Але 500-єврові купюри, випущені раніше, залишаються в обігу і є законним платіжним засобом.

ЄЦБ оголосив про намір припинити випуск 500-єврових банкнот в травні 2016 року, аргументуючи це тим, що саме ці банкноти найчастіше використовуються у злочинній діяльності. Враховуючи їх високу вартість саме такі купюри часто використовуються у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму.

Зазначимо, 500-єврові банкноти є однією з найцінніших у світі банкнот разом з банкнотою в тисячу швейцарських франків (що дорівнює 888 євро).