Статистика суїцидів у всіх країнах світу свідчить про те, що люди стали менше добровільно йти з життя.

Особливо зменшилася кількість бажаючих піти в інший світ в Росії. Статистика свідчить, що найбільше суїцидів відбувалося у зв’язку з безвихідністю. Причому, підводив людей до краю безвиході алкоголь.

Сьогодні і пити стали менше, і зводити рахунки з життям теж стали менше. Відчай і безвихідь замінило людям заняття спортом і вживання смузі замість неякісного алкоголю – саме вони знизили показники самогубств.

Більшість потенційних суїцидників стали відвідувати спортивні зали, а замість алкоголю стали вживати смачний напій з ягід і фруктів – смузі.

Але зменшення кількості людей, які здійснюють суїцид, не означає, що їх не стало зовсім. Росія продовжує випереджати різні країни – в тому числі Америку, Індію та Китай. Хоча в США за даними статистики суїцид зростає, а Росії-зменшується. Занадто великим був розрив між цими країнами, що досі вони не можуть навіть порівнятися на одній планці.

У Росії сьогодні добровільно йдуть з життя 25 осіб на 100 тисяч населення. Якщо взяти для порівняння 2000-ий рік – то тоді було більше 40 осіб.

Якщо взяти країни цілого світу – то на сьогодні у порівнянні з 1994 роком, випадків суїциду стало на 38% менше.

Тут зіграли свою роль і економічне зростання, і поліпшення в соціальній сфері.

Багато людей в старечому віці не витримують болю від поточної хвороби, і теж добровільно йдуть в інший світ.

Значно покращує ситуацію обмеження народу від отрути. У такій ситуації знаходиться Китай. В Америці у зв’язку тз тим, що там поширений доступ до зброї, більше самострілів. А ось у Китаї іноді зупиняють самогубців звичайні упаковки від ліків: для того, щоб їх розпакувати, буде потрібно багато часу. І поки йде цей процес – який бажаючий накласти на себе руки візьме та й передумає.

Дуже тактовно поводяться в усьому світі ЗМІ: вони не поширюють способи суїцидів, і закликають читачів відмовитись навіть від самої думки від суїциду. ЗМІ закликають підтримувати один одного у важких життєвих ситуаціях, і не залишати людину в біді одного.