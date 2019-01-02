Пригода в Краснодарському Краї: крадіжка пенсійних грошей з поштового відділення

Ідеальне злочин, яке відбулося в Гарячому Ключі, Краснодарський Край, скоїла жінка. Спільників у неї, за припущенням поліції, не було.

Напередодні недільного дня, тобто в суботу, 22 грудня, інкасатори доставили в місцеве поштове відділення гроші, які призначалися для виплати пенсій. Її вже з нетерпінням чекали люди похилого віку, котрі ледве дотягують до таких пенсій.

Думали, що в понеділок, 24 грудня, вони отримають свої кровні пенсійні допомоги, та не вийшло: їх пенсії забрала злодійка, яка обчистила поштове відділення у неділю, 23 грудня.

Що каже поліція з цього приводу? Швидше за все, злодійка звідкись знала всі входи і виходи в приміщенні пошти, знала про захисних засобах, якими охоронялося поштове відділення.

Злодійка спланувала злочин і розіграла його, як по нотах.Заздалегідь заготовленим ключем відкрила вхідні двері, далі спокійно і без метушні увійшла в тамбур. А там використовувала серію ключів, і першим був електронний, яким вона зняла з охорони приміщення.

Ясна річ, що стороння людина не могла так ретельно спланувати операцію, не знаючи розташування каси, шляхів підходу до неї і інших нюансів. Адже далі їй треба було відкрити ще троє дверей, до яких необхідно було підібрати ключі – всі різні.

Та й саму касу треба було відкрити ключами і теж різними, які зберігалися тут же, в приміщенні, і про це знало лише вузьке коло співробітників пошти.

А злодійка все це знала. Звідки? Це вже завдання, над розгадкою якої працюють місцеві детективи з відділу поліції.

Адміністрація Гарячого Ключа не захотіла коментувати ситуацію. Інформацію про те, що крадіжка таки сталася, підтвердила місцева поліція.

А поштовики Управління Федеральної поштового зв’язку (УФПС) Краснодарського краю пообіцяли, що пенсії будуть виплачені всім до єдиного людини без зволікань.

Поліція шукає злочинницю, сприяють правоохоронцям в розшуку невідомої грабіжниці співробітники внутрішньої безпеки Управління поштового зв’язку.

Грошові кошти та матеріальні цінності пошти застраховані, повідомили в управлінні.