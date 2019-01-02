Прогноз-2019: Скільки кожен з нас заплатить за реформи Кремля

Дорогі росіяни, з Новим роком, з новими цінами і з новими витратами!

2019 рік стане одним з найважчих для жителів Росії: влада рапортує про закінчення кризи, наднизької інфляції і безробіття… Але при цьому підвищують всі можливі податки, та ще й вводять нові, прирікаючи громадян і бізнес на повільне вмирання. Тільки хто ж тоді ці податки платити?



Громадянин, вивертай кишені!

13 тисяч рублів у рік заплатить кожен росіянин наше дорогоцінному уряду за його реформи в 2019 році. Такий розрахунок провели економісти, визначивши дійсну ціну всіх нововведень, які прем’єр Дмитро Медведєв і президент Володимир Путін пояснюють турботою про громадян і економіці в цілому.

4340 рублів на місяць – подорожчання їжі та одягу (які входять у споживчий кошик) з-за підвищення ПДВ.

3510 рублів – подорожчання проїзду в громадському транспорті.

1800 рублів – подорожчання послуг зв’язку (мобільного телефону та інтернету).

1320 рублів – підвищення тарифів на послуги ЖКГ (не варто забувати, що в майбутньому році також у більшості регіонів запроваджується плата за утилізацію сміття).

1071 рубль – подорожчання бензину (заплатять не тільки автомобілісти, а й кожен з нас – за рахунок подорожчання всіх послуг та товарів).

680 рублів – подорожчання ліків (в 2019 році виробники та аптеки почнуть вводити системи обов’язкового маркування, що, звичайно, перекладуть на покупця).

І це не рахуючи таких «дрібниць», як різке подорожчання автомобілів (підвищуються митні акцизи) і квартир в новобудовах (з-за нового закону про пайове будівництво).

Плюс ще запровадження екологічного збору для підприємств і податку на самозайнятих. Ну і плюс початок пенсійної реформи: за оцінками економістів, вона буде коштувати кожному росіянину 170 тисяч рублів щорічно (це розмір недоотриманої пенсії через підвищення віку виходу на заслужений спокій).

На цьому тлі ще й окремі регіони вправляються в введення додаткових податків і зборів: скажімо, в Криму в 2019 році туристи почнуть платити обов’язковий курортний збір, а в Москві і Санкт-Петербурзі круто виростає вартість платних парковок.

Про те, яким чином зростання фіскальної та тарифної навантаження позначиться на пересічних росіян, «Вільна преса» поговорила з нашими експертами.

Зростання виробництва сповільниться

Керівник податкової практики юридичної компанії BMS Law Firm Денис Зайцев:

– Наступний рік обіцяє бути складним для населення: відбудеться зростання вартості послуг ЖКГ, цін на бензин і т. д. Останнє призведе і до підвищення вартості транспортних послуг.

Але одне з головних подій – це, звичайно, підвищення ставки ПДВ до 20%. Причому поки що навіть складно сказати, чи принесе ця міра реальну користь економіці Росії в майбутньому.

Так як це непрямий податок, сплачувати його будуть не компанії, а споживачі, тобто ціни на товари збільшаться. На тлі падіння реальних доходів населення стане причиною зменшення купівельної спроможності громадян.

Але і для компаній витрати зростуть, а також доведеться витратитися на переобладнання програмного забезпечення, налаштованого на колишню ставку. На бізнесі підвищення ПДВ позначиться також зменшенням попиту, що призведе до уповільнення темпів зростання виробництва.

Більшості доведеться жорстко економити

Старший ризик-менеджер інвестиційної компанії Віталій Манжос:

– Майбутнє підвищення ставки ПДВ у Росії є лише одним фрагментом з цілого набору заходів, що погіршують економічне становище громадян країни. У цьому ж ряду знаходиться підвищення пенсійного віку, майбутній зростання комунальних тарифів, збільшення податків на житлову нерухомість, введення нових податків, зборів, та багато іншого.

До речі, успішне приборкання» урядом зростання цін на автомобільне паливо також виглядає досить лукавим досягненням, оскільки в його ціні вже давно закладена висока частка акцизних зборів.

З іншого боку, розвивається прихована тенденція до скорочення кількості раніше безкоштовних і доступних благ. Чого вартий хоча б розросталася площа платних погодинних парковок на вулицях великих міст. В умовах відсутності безкоштовної альтернативи ці послуги фактично нав’язують.

Інший приклад – скорочення фактичної доступності безоплатних медичних послуг. Їх споживачі ставляться в такі умови, коли виявляється зручніше звернутися в платну медичну установу.

Між тим, при розрахунку офіційного індексу споживчих цін подібні додаткові витрати ніяк не враховуються. Іншими словами, витрати населення поступово зростають, але при цьому їх зростання офіційно залишається «непомітним» і «неврахованим» для держави.

Згідно з прогнозом Мінекономрозвитку РФ, реальні наявні доходи громадян країни в 2019 році збільшаться на 1%. Очевидно, що цей прогноз є оптимістичним і швидше відображає бажану, а не дійсну ситуацію.

В таких умовах людям «живуть на одну зарплату», пенсіонерам, одержувачам соціальної допомоги не залишиться нічого іншого, крім як економити і відкладати необхідні покупки на потім. Очевидно, що падіння споживчої активності не піде на користь торгівлі і багатьом іншим сферам економіки.

Споживчий ринок стиснеться

Заступник голови правління фінансової компанії Олександр Орєхов:

– Є всі підстави вважати, що в першій половині 2019 року реальні доходи населення знизяться ще сильніше. Зростання ПДВ, тарифів і цін, плюс волатильність нафти ще сильніше знизять купівельну спроможність росіян.

Якщо якесь споживання і збережеться, то тільки за рахунок кредитних ресурсів. Наприклад, автомобілі, ціни на які також зросте, буду купатися в основному в кредит. За моїми прогнозами, частка «кредитних» автомобілів в наступному році може скласти від 50 до 70% від всього обсягу придбаних авто.

Свій «внесок» внесуть і майбутні скорочення, особливо в банківській сфері, адже регулятор продовжить відкликати ліцензії у банків. Ця хвиля доведеться якраз на першу половину 2019 року.

Як підсумок, купівельна спроможність населення знизиться, відповідно, купувати люди будуть все менше, ринок стиснеться. Зате за рахунок цього Центробанк навіть, напевно, відрапортує про зниження інфляції.

Товари подорожчають мінімум на 10%

Юрист компанії «Європейська юридична служба» Юлія Кислякова:

– Підвищення ПДВ позначиться на цінах на товари і послуги для громадян. Знизиться рівень життя росіян, чиї доходи і так не росли останні чотири роки. Зокрема, підвищення ПДВ також вплине на зростання комунальних послуг: у 2019 році вони зростуть двічі!

При цьому зростання вартості товарів і послуг відбудеться більш, ніж на 2%, оскільки велика частина товарів потрапляє на прилавки магазинів, пройшовши значний шлях від виробника до кінцевого споживача: це і оптові закупівлі посередників, продаж, доставка товарів від таких постачальників в магазини. А адже кількість таких посередників не обмежена.

Собівартість товару складається з витрат на сировину, упаковку, інших витрат і закладеної вигоди підприємства. До цієї ціни додано податок на додану вартість.

Продавець, виставляючи товар на прилавок, також зробить націнку. Загалом, за моїми оцінками, при збільшенні ПДВ на 2% ціни зростуть як мінімум на 9-10 відсотків.

Збільшення вартості товарів може відбутися і за рахунок збільшення вартості підакцизних товарів: підвищені акцизи на автомобільний бензин, легкові автомобілі, тютюн і тютюнові вироби, а також системи нагрівання тютюну і електронні системи доставки нікотину, алкогольну продукцію та пиво, спиртовмісну продукцію побутової хімії.

